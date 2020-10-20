Самый лучший карантин. Как это выглядит в Украине

Глава Минздрава не доволен украинцами, но доволен карантином

"Я считаю, что у нас одна из самых лучших практик в Европе по адаптивному карантину", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время речи в Верховной Раде.

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Сайт "Сегодня разобрался, что такое лучший карантин в Европе.

Лучший карантин – это…

Когда ночные клубы устраивают "ковидные вечеринки". А в Киеве целые группы молодежи будто растворяются в таинственном здании без вывески. Тусовщики рассказывают по секрету: их пускают в известный клуб через черный ход. Посетителей проверяют по списку. Официально клубы, конечно, не работают;

Когда власти Черновцов решили не закрывать детсады несмотря на то, что город в "красной" зоне. Члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более чем на 60%;

Когда Харьков попал в красную зону, все работает, кроме кинотеатров и фитнес-центров, школьники на каникулах. А в больницах пациентов размещают в коридорах;

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Когда на День учителя в Харькове прошел концерт Оли Поляковой, несмотря на запрет. Выступление посетили 2000 человек; В тренде Заболела голова и потеряла сознание: второклассница умерла в школе от инсульта

Когда Полтава отказалась ужесточать карантин, а местные власти призывают горожан обращаться в суд, если на них будут составлять протокол за нарушение карантина;

Когда Украина попадает на второе место в Европе по смертности за сутки от коронавирусной инфекции.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине продлили карантин до конца года и ужесточили ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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