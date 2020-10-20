Самый лучший карантин. Как это выглядит в Украине

"Я считаю, что у нас одна из самых лучших практик в Европе по адаптивному карантину", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время речи в Верховной Раде.
Сайт "Сегодня разобрался, что такое лучший карантин в Европе.
Лучший карантин – это…
- Когда ночные клубы устраивают "ковидные вечеринки". А в Киеве целые группы молодежи будто растворяются в таинственном здании без вывески. Тусовщики рассказывают по секрету: их пускают в известный клуб через черный ход. Посетителей проверяют по списку. Официально клубы, конечно, не работают;
- Когда власти Черновцов решили не закрывать детсады несмотря на то, что город в "красной" зоне. Члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более чем на 60%;
Когда Харьков попал в красную зону, все работает, кроме кинотеатров и фитнес-центров, школьники на каникулах. А в больницах пациентов размещают в коридорах;
Когда на День учителя в Харькове прошел концерт Оли Поляковой, несмотря на запрет. Выступление посетили 2000 человек;
Когда Полтава отказалась ужесточать карантин, а местные власти призывают горожан обращаться в суд, если на них будут составлять протокол за нарушение карантина;
- Когда Украина попадает на второе место в Европе по смертности за сутки от коронавирусной инфекции.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине продлили карантин до конца года и ужесточили ограничения.
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