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Самый лучший карантин. Как это выглядит в Украине

20 октября, 19:59

Виталий Андроник Виталий Андроник

Глава Минздрава не доволен украинцами, но доволен карантином

"Я считаю, что у нас одна из самых лучших практик в Европе по адаптивному карантину", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время речи в Верховной Раде.

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Сайт "Сегодня разобрался, что такое лучший карантин в Европе.

Лучший карантин – это…

  • Когда ночные клубы устраивают "ковидные вечеринки". А в Киеве целые группы молодежи будто растворяются в таинственном здании без вывески. Тусовщики рассказывают по секрету: их пускают в известный клуб через черный ход. Посетителей проверяют по списку. Официально клубы, конечно, не работают;

  • Когда власти Черновцов решили не закрывать детсады несмотря на то, что город в "красной" зоне. Члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более чем на 60%;
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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине продлили карантин до конца года и ужесточили ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин коронавирус Максим Степанов адаптивный карантин

Источник: Сегодня

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