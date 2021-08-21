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Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Данилов отреагировал на санкции Кремля

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 августа, 11:57
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Секретарь СНБО пообещал и дальше отстаивать национальные интересы Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге / Фото: пресс-служба
Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге / Фото: пресс-служба / Фото: Офис Президента Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал санкции, которые Россия ввела в отношении него, лучшей оценкой работы в отстаивании национальных интересов Украины.

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Об этом он написал в Facebook.

"Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", – считает Данилов.

Больше того, он пообещал и дальше работать в этом духе – отстаивать интересы Украины и противостоять российской агрессии.

"Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было", – написал он.

Российские санкции

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". Кабмину было поручено определить перечни украинцев, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в том числе блокировка счетов, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств и вывод капитала из РФ. В последний раз список расширялся в декабре 2020 года. Новый список утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

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