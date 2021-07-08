Лукашенко грозит "уголовщина"? Прокуратура проверяет его связь с боевиками "ЛНР"

Лукашенко помог боевикам с Протасевичем. Коллаж "Сегодня"

Генеральная прокуратура Украины начала проверку возможного сотрудничества непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с боевиками т. н. "ЛНР", который разрешил "следователям" боевиков допросить в Минске журналиста Романа Протасевича.

Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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По его словам, Лукашенко своими действиями де-факто признал террористические "республики".

"Поэтому 16 июня я направил депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о сотрудничестве Александра Лукашенко с террористами так называемой "ЛНР". Мое обращение поддержали коллеги-депутаты, за что я им очень благодарен. Действия Лукашенко – это посягательство на нашу территориальную целостность. Украина должна открыть уголовное дело против диктатора за сотрудничество с террористами", – написал Гончаренко.

Напомним, в начале июня представитель так называемой "генпрокуратуры ЛНР" Инна Семенова заявила, что в ходе "расследования" была установлена "причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры". В "генпрокуратуре ЛНР" считают, что белорусский журналист якобы был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов". Более того, в т. н. "народной милиции ЛНР" даже пригрозили расстрелом Протасевича, если Минск выдаст его боевикам. В результате боевики подали документы для "экстрадиции" Протасевича.

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В свою очередь Лукашенко пригласил "следователей ЛНР" в Минск допросить Протасевича. По его словам, он даже обсуждал этот вопрос с президентом РФ Путиным. А в середине июня белорусский лидер пустил представителей "ЛНР" к Протасевичу.

После этого фарса Украина потребовала объяснений от Беларуси относительно "следственных действий" т. н. "ЛНР" с Протасевичем.