Лукашенко, Москва или полк "Азов" – кто убил Виталия Шишова, все версии

В самоубийство белорусского активиста, который собирал досье на шпионов бацьки в Киеве, никто не верит – и на то есть основания

Виталия Шишова – белорусского политэмигранта, который переехал в Киев осенью 2020 года – нашли повешенным в лесу в окрестностях столицы. За день до этого он пропал: вышел на пробежку и не вернулся. Друзья сразу забили тревогу. На мобильный было не дозвониться, от геолокации телефон почему-то оказался отключенным.

Никто из тех, кто хорошо знал Шишова, не верит в самоубийство. Вопрос в том, кто мог убить Виталия. Пока что тут все неоднозначно. Поэтому "Сегодня" приводит основные версии. Окончательные выводы должно сделать следствие.

Что известно о Шишове

Шишов – гражданин Беларуси, который уехал в Киев от политических преследований осенью 2020 года. В Киеве он создал общественную организацию – Белорусский дом в Украине. Целью организации была помощь соотечественникам в получении украинского гражданства и трудоустройстве.

Работал программистом-фрилансером, жил в Святошинском районе. В Беларуси у Шишова никого не осталось – родители умерли.

Виталий Шишов во Львове, 2020 / Фото: instagram.com/vvshishov



До переезда в Украину Шишов участвовал в протестах против Лукашенко в Гомеле. Осенью 2020 года белорусские власти значительно усилили давление на протестующих. В это время были арестованы более 30 тыс. человек. Многие участники протестов уехали в Украину, Польшу, Германию.

Шишов и ранее бывал в Украине – это видно по его страничкам в соцсетях Фейсбук,Инстаграмм. Так, например, у него в Фейсбуке есть фото, сделанные в Киеве в апреле 2019-го. В январе 2020-го Шишов ездил во Львов. Наверное, ему нравилась наша страна. Поэтому он решил остаться здесь.

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Почему в самоубийство никто не верит

Виталий Шишов был найден повешенным – типично для самоубийства. Но никто из друзей не верит. Говорят, у него не было депрессии, не было таких проблем, из-за которых сводят счеты с жизнью.

Шишов встречался с девушкой. Ее зовут Божена Желудь. Друг Виталия рассказывает "Сегодня": у них как раз был конфетно-букетный период. Оба были восторженные, окрыленные.

Божена тоже из Гомеля, участвовала в политических протестах и тоже переехала в Киев, спасаясь от репрессий. Как нам стало известно, случившееся ее сильно подкосило.

"После случившегося ей сделаны уколы, ей сейчас плохо", – ответил "Сегодня" по телефону, принадлежащему Божене, ее приятель.

Полиция нашла на теле Виталия Шишова травмы – ссадины на лице, груди и коленях. Это могут быть следы борьбы, сопротивления. То есть, скорее всего, Шишова убили, имитировав суицид.

На месте происшествия проходят следственные действия. Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"



Версия БДУ: бацька устранил опасного беларуса

То, что к убийству Шишова причастны власти Беларуси – сейчас самая популярная версия в кругу людей, близко его знавших. А также в кругу экспертов.

В пользу этой версии указывает два факта:

1) Шишов намеревался разоблачать агентов КГБ Беларуси в Киеве.

Он даже основал Телеграм-канал "Тихари на экспорт"

В этом канале Шишов собирал информацию об агентах КГБ Беларуси, которые работали в Украине. За такое могли и убить.

Характерный пост из ТГ-канала Виталия Шишова / Фото: Телеграмм-канал @tyharexp

2) Друзья сообщают, что Виталий получал предупреждения о том, что за ним следят и даже могут похитить или ликвидировать. Но Шишов не относился к этим предупреждениям серьезно. И не обращался в украинские правоохранительные органы.

О том, что обращений от Шишова не поступало, подтвердили и в Нацполиции Украины.

Девушка Шишова Божена говорит, что прямых угроз Виталию не поступало, но у него было плохое предчувствие.

"Одному из наших знакомых за неделю до трагедии – у меня плохое предчувствие, присмотри за Боженой", – рассказывает Божена.

А вот что пишет на своей странице в ТГ организация, основанная Виталием – Белорусский дом в Украине (БДУ):

"Нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима беларуса".

Примечательно, что накануне убийства на Олимпиаде в Токио разразился скандал с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая попросила политического убежища и отказалась возвращаться в Беларусь.

Тогда же в сеть попала аудиозапись разговора Тимановской со своим тренером и неизвестным человеком – его назвали "представителем олимпийской сборной РБ". В этом разговоре неизвестный предупреждает, что если Тимановская не будет сидеть тихо, то она "еще больше запутается в паутине" и "может быть суицид".

Версия Христо Грозева и Олега Однороженко: российский след

При всей однозначности "белорусской версии" есть еще одна: российская.

Для "Сегодня" эту версию изложил историк, активист, член "Патриота Украины", партии "Свобода", близкий к основателям полка "Азов" Олег Однороженко. Сейчас Однороженко живет в Европе.

Историк, близкий к полку "Азов", Олег Однороженко видит в убийстве Виталия Шишова российский след / Фото: Wikipedia

По словам Однороженко, в августе-сентябре в Беларуси намечается новая серия протестов против режима Лукашенко. Убийство одного из активных оппозиционеров, к тому же в Украине, может подлить масла в огонь этих протестов. А внутренняя нестабильность, как показала практика 2020 года, делает бацьку чрезвычайно сговорчивым в отношениях с Москвой. Поэтому за убийством Виталия Шишова может стоять Москва и ФСБ.

Ранее "Сегодня" писал о том, что в истории с захватом Протасевича также может присутствовать российский след.

Сторонником российской версии убийства также выступает авторитетный журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев.

"По нашей информации, в белорусские оппозиционные структуры в Украине внедрились сотрудники российской ФСБ под прикрытием. Bellingcat направит все свои силы на расследование смерти Виталия Шишова", – сообщает Грозев.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев возьмется за изучение обстоятельств гибели белорусского активиста / Фото: gordonua.com

А по словам Однороженко, действовать российские спецслужбы могли через другого белоруса – Сергея Коротких, ветерана полка "Азов", известного под псевдонимами "Боцман" и "Малюта".

В настоящее время Коротких, получивший в 2014 году украинское гражданство, является членом партии "Национальный корпус", которую возглавляет командир полка "Азов" Сергей Билецкий. Примечательно, что Коротких действительно хорошо знаком с Шишовым. Более того, Шишов некоторое время жил в квартире Коротких.

В статье Википедии о Коротких указано, что он, "вероятно, является агентом российских/белорусских спецслужб".

Сторонники российской версии указывают на вот какое обстоятельство. Коротких являлся одним из тех, кто стоял вместе с Билецким у истоков полка "Азов". При этом целый ряд других основателей полка якобы покончили с собой:

1. В 2017 году в лесу в окрестностях Харькова был найден застреленным Виталий Княжеский. Одной из причин смерти называли суицид. Княжеский был сооснователем "Азова";

2. В 2016 году погиб (возможно, по причине неосторожного обращения с оружием или же был убит) Александр Алябьев, еще один "Азовец", гражданин РФ;

3. В 2015 году был найден в детской комнате своего же дома повесившимся на шведской стенке еще один соучредитель "Азова", адвокат Ярослав Бабич. Основной версией опять же было самоубийство.

Но вот что показательно. Российские СМИ уже "расследовали" смерть Шишова. Сомнений у пропагандистов нет. Конечно же, белорусского активиста убили Коротких, полк "Азов" и остальные украинские националисты. Доказательства? А зачем они вообще?

Версия Сергея Коротких: "Шишова хотели выкрасть, как Протасевича. Но что-то пошло не так."

"Сегодня" связался с Сергеем Коротких и попросил прокомментировать ситуацию. Вот что мы узнали:

"С Виталием мы познакомились в ноябре 2020 года во время одной из акций протеста под посольством Беларуси в Украине. Я помогал ему консультациями в создании Белорусского дома, помог найти юристов, которые официально все это оформили. А также прописал у себя в квартире для того, чтобы Виталий получил вид на жительство. Я думаю, что Виталий стал жертвой Лукашенко, потому что Белорусский дом – одна из самых крупных и активных оппозиционных организаций, в нее входит около 2000 человек. И она существует не на гранты, а на пожертвования людей, выступая при этом за активное решение вопросов в Беларуси и уход от мирных протестов", – заявил Коротких в комментарии "Сегодня".

Сергей Коротких описал в комментарии "Сегодня", как познакомился с Виталием Шишовым и помогал ему в Киеве

Также он отметил, что на белорусском телевидении очень часто поднимают тему Белорусского дома и постоянно обливают эту организацию грязью.

По версии Сергея Коротких, Виталия хотели выкрасть как Протасевича и устроить телешоу. Но у них, вероятно, пошло что-то не так, и они его убили, имитировав суицид. Коротких подчеркивает, что это его личное мнение. И он будет ждать официальных результатов расследования.

На вопрос о том, почему российские пропагандисты выбрали его мишенью, Коротких ответил, что родился в России, потом был вольным слушателем курсов КГБ в Минске. Но его выгнали за оппозиционную деятельность по отношению к режиму Лукашенко. После чего он переехал в Россию и входил в несколько оппозиционных Путину организаций. Уже в течение 17 лет Коротких имеет определенное влияние на оппозиционные организации в России и Беларуси.

"Поэтому им выгодно бросать на меня грязь и тем самым маскировать следы", – говорит Коротких в комментарии "Сегодня".

Ранее "Сегодня" сообщал, что дело о гибели белорусского активиста Виталия Шишова находится на контроле у Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, по словам которого, если станет известно об участии иностранных спецслужб в организации преступления, со стороны главы государства последует незамедлительная реакция.

Также на гибель белорусского активиста отреагировали американские дипломаты. По их мнению, Виталий Шишов погиб на фоне расправы белорусского режима с гражданским обществом.

Все подробности расследования убийства Виталия Шишова – в спецтеме "Сегодня".