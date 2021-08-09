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Лукашенко нагло обвинил Зеленского

9 августа 2021 13:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Белорусский диктатор не впервые обвиняет Украину в организации протестов в Беларуси

Лукашенко обвинил Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Лукашенко обвинил Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке "боевиков", которых якобы перебрасывают на территорию Беларуси.

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Об этом он заявил на пресс-конференции.

Он добавил, что белорусско-украинские политические отношения находятся "в самой низкой точке".

"Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?" – сказал Лукашенко.

Как он сказал, оружие в Беларусь якобы поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден "намертво" закрыть границу, хотя сделать это трудно.

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Белорусский диктатор не впервые обвинил Украину в "разжигании беспорядков" в Беларуси. 16 августа прошлого года, в разгар протестов против фальсификации выборов режимом, на провластном митинге, на который в Минск свезли бюджетников, Александр Лукашенко обвинил Украину, Литву, Латвию и Польшу в том, что они "приказывают" Беларуси провести новые выборы.

Ранее мы сообщали, что Беларусь таки закрыла границу с Украиной – это связано с распоряжением самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории. Ограничения на границе подтвердили в Госпогранслужбе Украины.

Также напомним, в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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