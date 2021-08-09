Лукашенко: В Минске была остановлена крупномасштабная война на Донбассе

Белорусский диктатор считает, что на востоке Украины уже нет войны, а там просто периодически постреливают

Лукашенко намекнул на свои заслуги миротворца / Фото: president.gov.by

Заключение вторых Минских соглашений в феврале 2015 года в столице Беларуси спасло Украину от крупномасштабной войны с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

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Он напомнил, что уже много лет Беларусь была под какими-то санкциями и до событий с протестами после президентских выборов в 2020 году. Но он напомнил, что в 2015 году Запад по-человечески отнесся к Беларуси и согласился создать в Минске мирную площадку по урегулированию российско-украинского противостояния.

"Мы стали не каким-то посредником, мы стали площадкой для мирных переговоров. Здесь в Минске была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают – как с одной, так и с другой стороны, как меня информируют еженедельно. Но там нет этой войны, которая была под Дебальцево и в Донецком аэропорту", – сказал Лукашенко.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что Беларусь не может быть площадкой для достижения мира и Киев хочет переноса переговоров в другую страну, например в Польшу.

В свою очередь Лукашенко назвал политической вакханалией вероятность переноса ТКГ из Минска.

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