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Ляшко анонсировал центры вакцинации по всей Украине. Как не застрять в очереди

31 мая, 09:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ляшко объяснил, почему 30 марта в Киеве возле центра вакцинации образовалась огромная очередь

Колаж "Сегодня"

Колаж "Сегодня"

На выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для людей, которые записались в очередь в приложении "Дія". Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие центры откроют и в других городах.

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Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что на вакцинацию приглашают по телефону.

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"У нас просьба ко всем приходить на тот час и в те моменты, когда приглашают людей. Я думаю, что Украина движется к своей цели – вакцинировать как можно больше украинцев, чтобы преодолеть эпидемию коронавирусной болезни", – сказал он.

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Также Ляшко объяснил, почему в Киеве образовалась огромная очередь у центра вакцинации. По его словам, получить прививку пришли все желающие, которые зарегистрировались в приложении, но еще не получили звонок.

Напомним, 15 мая в Украине начали вакцинацию граждан, которые записались в очередь в приложении "Дія".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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