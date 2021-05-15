В Украине стартует новый этап вакцинации от COVID-19. Кому сделают прививки

Работникам сферы образования будут делать прививки американской вакциной от компании Pfizer, которую Украина вскоре получит

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже 24-25 мая может начаться вакцинация работников образования.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Развозить и вакцинировать мы хотим с 24-25 мая. Будем вакцинировать работников образования, так как у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска и собрать их будет сложно. Для вакцинации будем использовать вакцину Pfizer, которую будем получать партиями на следующей неделе", – сказал он.

Для вакцинации педагогов планируют использовать 387 тысяч доз из 483 тыс.доз вакцины Pfizer, которые должны прибыть в Украину 17 мая.

По словам Ляшко, прививки сделают всем желающим работникам сферы образования, не зависимо от формы собственности учреждения.

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Чтобы получить вакцину, педагогам нужно записаться в очередь у руководителя учреждения образования. Вакцинация будет проводиться выездными вакцинальными бригадами.

Вместе с педагогами прививки будут делать представителям целевых групп, которые не успели вакцинироваться ранее.

Ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине продолжает проходить достаточно медленно. За прошлые сутки, 14 мая, сделано 23 638 прививок и теперь всего вакцинированы от коронавируса 936 тысяч украинцев.

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