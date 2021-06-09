Ляшко хочет продлить карантин в Украине на все лето

По словам министра, коронавирус в стране еще не преодолен, поэтому соответствующее предложение поступит правительству

В Украине хотят продлить карантинные ограничения в Украине на все лето.

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Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.

Отмечается, что такие требования, как обязательное ношение маски в общественных помещениях и в транспорте, должны остаться.

"В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков", – сказал министр.

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В то же время он предупредил, что в случае, если ситуация в стране будет ухудшаться, будут введены желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.

По словам Ляшко, уже есть разработанные предложения о жизни в условиях зеленого уровня эпидопасности. У украинцев будет больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.

После того как из желтой зоны карантина вышли все области, в Украине не осталось больше таких, где превышен хотя бы один показатель по COVID-19.

Ранее мы сообщали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.

Жителей временно оккупированного Крыма начали вакцинировать в Херсонской области. Там открыли 6 пунктов иммунизации:

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