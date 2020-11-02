Ляшко: Коронавирусная зима будет тяжелой

Минздрав рассматривает сценарий, когда будет 20 тысяч новых больных в сутки

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко прогнозируют тяжелую ситуацию с коронавирусом грядущей зимой. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Зима будет тяжелой и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем", – сказал он.

Реклама

Чиновник Минздрава особенно обеспокоен динамикой заболеваемости в европейских странах, где, например, Франция фиксирует 50 тысяч случаев в день.

"Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которой идет спад или плато, то мы увидим до какого уровня будет подниматься количество больных", – говорит Ляшко.

Он напомнил, что карантинные мероприятия в начале весны позволили растянуть заболеваемость во времени и у нас не было проседания количества случаев, ситуация держалась определенный промежуток времени. А когда все вернулись из отпусков, начался учебный процесс – изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца – все это дало прирост количества случаев коронавирусной болезни.

"Это еще раз подтверждает, что вирус коварен и не прогнозируем", – подчеркнул замминистра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав рассматривает сценарий, когда будет 20 тысяч новых больных в сутки.

"Когда мы говорим, что вышли на цифры 6-7 тысяч в сутки, то уже стоит вопрос перепрофилирования системы здравоохранения с предотвращения к уменьшению смертности", – добавил он.

Как мы уже писали, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков отечественной вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама