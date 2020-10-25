Ляшко назвал число погибших от коронавируса медиков

В Минздраве считают, что система здравоохранения выдержит до 17 тыс. случаев COVID в сутки

В Украине с начала пандемии коронавирусной инфекции из-за осложнений в результате COVID-19 умерли уже более 140 медицинских работников.

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Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в интервью "Суспільне".

Он также рассказал, что для выплаты компенсации семье умершего медика сейчас проводятся эпидемиологическое и профессиональное расследования, по завершению которых принимается решение, связан каждый конкретный случай с работой или нет. Сейчас их процедуру хотят упростить.

"Мы с Минсоцполитики обсудили, как упростить процедуру проведения таких расследований для работников, оказывающих помощь в больницах больным СOVID-19. Если человек работает в больнице, получает 300% надбавки, заразился, произошел летальный случай, то дополнительных расследований не нужно, поскольку документально все и так зафиксировано, что он работает с больными коронавирусной болезнью", – отметил Ляшко.

Главный санврач также заявил, что система здравоохранения Украины выдержит, даже если больных станет по 15-17 тысяч случаев в сутки, но он опасается значительной нагрузки на врачей в этом случае.

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"Врачи эмоционально истощены, физически истощены. Они работают круглосуточно в тяжелом режиме, выходят и постоянно видят нарушения противоэпидемиологических норм: люди не надевают маски, не соблюдают дистанцию, я уже не говорю о мытье рук. И это эмоционально влияет", – подчеркнул санврач.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что все медицинские учреждения Украины получили средства для выплаты введеных с 1 сентября надбавок медработникам, их общая сумма за сентябрь составила 1,27 млрд гривен.

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