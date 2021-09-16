Ляшко назвал области, которые приближаются к красной зоне

Больше всего страдает Западная Украина, там большая загруженность коек

Ляшко: если будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, будем предлагать ввести красный уровень. Коллаж: "Сегодня"

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области движутся в направлении красного уровня эпидемической опасности.

Об этом Ляшко рассказал в интервью "Слово і діло".

"Сейчас движется в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская. То есть мы опять видим Западную Украину. Хотя в абсолютных цифрах большие цифры в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 000 населения все-таки Западная Украина страдает больше. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом – больше",– рассказал Ляшко.

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Ляшко отметил, что если они увидят угрозу сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда они будут предлагать ввести красный уровень.

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области",– сказал Ляшко.

В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость

Ранее мы сообщали, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.

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