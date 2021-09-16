Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ляшко назвал области, которые приближаются к красной зоне

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
16 сентября, 18:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Больше всего страдает Западная Украина, там большая загруженность коек
Ляшко: если будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, будем предлагать ввести красный уровень. Коллаж: "Сегодня"
Ляшко: если будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, будем предлагать ввести красный уровень. Коллаж: "Сегодня"

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области движутся в направлении красного уровня эпидемической опасности.

Об этом Ляшко рассказал в интервью "Слово і діло".

"Сейчас движется в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская. То есть мы опять видим Западную Украину.

Хотя в абсолютных цифрах большие цифры в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 000 населения все-таки Западная Украина страдает больше. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом – больше",– рассказал Ляшко.

Реклама

Ляшко отметил, что если они увидят угрозу сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда они будут предлагать ввести красный уровень.

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области",– сказал Ляшко.

В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость

Ранее мы сообщали, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

16 сентября 1991. В селе Романовка на Житомирщине открыт литературно-мемориальный музей-усадьба семьи Рыльских...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.65

Евро (€)

31.52

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
5 744 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять