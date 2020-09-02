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Ляшко назвал симптомы, которые сразу указывают на заражение коронавирусом

2 сентября, 12:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Потеря ощущения вкуса и запаха не характерна для других инфекционных болезней

Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заражение коронавирусом. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 в Украине сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней", – сказал он.

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Ляшко также сообщил, что Всемирная организация здравоохранения на основе проведенного анализа всех случаев коронавирусной болезни составила рейтинг симптомов, которые встречаются чаще всего.

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"Первое – это лихорадка, она встречается у 88% всех больных COVID-19, сухой кашель – у 67%, слабость – у 38%, затруднение дыхания – у 18%, боль в горле – 13%, головная боль – у 13%, боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота – от 5-10%. Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами", – рассказал Ляшко.

Напомним, количество заразившихся COVID-19 в Украине превысило 125 тысяч.

Ранее сообщалось, что ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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симптомы коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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