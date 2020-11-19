Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины

Для Украины одна доза вакцины по системе COVAX, которая выделит нашей стране восемь миллионов доз бесплатно, может стоить семь долларов, соответственно, курс вакцинации, состоящий из двух доз, обойдется 14 долларов.

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Об этом рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что Украина может закупить необходимые сверх выделенных COVAX дозы по специальной цене.

"То есть далее мы говорим о том, что между первым и вторым чтением (бюджета-2021 в Раде. – Ред.) мы должны просчитать и сказать, эти 2,6 млрд гривен, которые сегодня заложены в бюджете, достаточно ли будет (для закупки вакцин. – Ред.) для Украины или нет", – объяснил Ляшко.

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Напомним, Фонд глобального доступа к вакцине от COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, что означает, что около 4 млн украинцев смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

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