Ляшко назвал уровень смертности от коронавируса в Украине

Летальность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине составляет меньше 2 процентов.

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Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что смертность остается на том же уровне, что и в начале пандемии.

"Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев, а осталась так, как начинала", - сказал он.

Ляшко уточнил, что смерть от коронавируса фиксируется, если человек умирает с COVID.

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"Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с rоронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", – пояснил главный санврач.

Он добавил, что во всем мире летальность от коронавируса уменьшилась с 7% до 3%.

"То есть уже врачи нашли определенные подходы к выведению из критического состояния больных коронавирусной болезнью", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, по словам Ляшко, система здравоохранения пока справляется с приростом больных COVID-19, и возможное введение жесткого локдауна – "исключительно резервный момент".

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