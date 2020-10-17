Українська
$ 28,34
33,18
  1. Последние новости Украины

Ляшко назвал уровень смертности от коронавируса в Украине

17 октября, 23:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В мире смертность от COVID падает

Летальность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине составляет меньше 2 процентов.

Реклама

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что смертность остается на том же уровне, что и в начале пандемии.

"Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев, а осталась так, как начинала", - сказал он.

Ляшко уточнил, что смерть от коронавируса фиксируется, если человек умирает с COVID.

В тренде
Напавшему на участника АТО в Киеве избрали меру пресечения
Реклама

"Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с rоронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", – пояснил главный санврач.

Он добавил, что во всем мире летальность от коронавируса уменьшилась с 7% до 3%.

"То есть уже врачи нашли определенные подходы к выведению из критического состояния больных коронавирусной болезнью", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, по словам Ляшко, система здравоохранения пока справляется с приростом больных COVID-19, и возможное введение жесткого локдауна – "исключительно резервный момент".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минздрав смертность Украина коронавирус пандемия Виктор Ляшко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ждите похолодания и ливней: синоптик рассказала о погоде 17 октября (карта)
Ждите похолодания и ливней: синоптик рассказала о погоде 17 октября (карта)Украина
Маски и коронавирус: в Минздраве опровергли очередной фейк
Маски и коронавирус: в Минздраве опровергли очередной фейкУкраина
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборамиФинансы
НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисах
НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисахПолитика
Похолодание и сильный ветер: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)
Похолодание и сильный ветер: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять