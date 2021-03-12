Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине

Жесткий карантин в Украине могут ввести, если медицинская система окажется на грани коллапса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

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Сейчас показатель госпитализированных больных с COVID-19 превышен в девяти регионах. В "красной зоне" – Ивано-Франковская, Закарпатье, Житомирская области и Буковина. Там в больницах уже не хватает мест.

На сегодняшний день от коронавируса вакцинировали почти 40 000 украинцев. В то же время государство пока не рассматривает внедрение международных свидетельств о проведении иммунизации, добавил Виктор Ляшко.

"В мире вакцинировали 0,8% всего населения, поэтому делать привилегии для вакцинированных при пересечении границ или посещении любых заведений – это преждевременная акция. Сегодня нет равного доступа одновременно для всех желающих сделать прививку. Поэтому мы должны понимать – вакцина это, в первую очередь, сегодня защита групп риска и предотвращение негативных последствий", – сказал Ляшко.

Видео: Сегодня

Отметим, что в Украине каждые сутки продолжает расти количество новых больных, особенно тяжелая ситуация на западе страны. Чиновники уже не исключают, что мы можем вернуться к жестким ограничениям. Читайте об этом подробней в нашей статье Новый локдаун в апреле: закроют ли Украину из-за третьей волны COVID-2019?

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