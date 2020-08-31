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Ляшко объяснил, что делать школе в случае коронавируса у одного из учеников

31 августа, 02:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Целый класс могут отправить на двухнедельную изоляцию

Если хотя бы у одного ученика в классе будет подтверждена коронавирусная инфекция, то весь класс будет отправлен на двухнедельную самоизоляцию. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

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Он добавил, что в таком случае все одноклассники будут считаться близкими контактами ученика.

"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", - рассказал Ляшко.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения внесло изменения в противоэпидемические правила, которые будут действовать в школах с 1 сентября и рассказало, кто сможет ходить без масок в школах.

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Кроме того, чтобы уберечь детей от болезни, Минздрав рекомендовал учебным заведениям проводить уроки на улице и министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким ученикам можно проводить занятия на свежем воздухе.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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школа коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко самоизоляция
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