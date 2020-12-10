Ляшко объяснил, почему локдаун не ввели на Новый год и Рождество

Минздрав сможет дотянуть до локдауна без чрезмерных нагрузок на медицину, считает Ляшко

Локдаун в Украине решили не вводить с первых дней января, поскольку смешивание разных возрастных групп на новогодние и рождественские праздники приведет к росту заболеваемости COVID-19, а жестким карантином все равно не запретишь родственникам праздновать вместе.

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Об это сказал в эфире "Громадського радіо" главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он отметил, что на праздники люди будут контактировать между собой (например, молодежь с родителями). Различные возрастные категории будут собираться в одном месте на рождественские и новогодние праздники, что обязательно даст прирост заболеваемости.

"На праздники мы прогнозируем смешения людей разных возрастных групп. Карантин с 2 числа не дал бы того эффекта, которого мы ожидаем, потому что контакт в семье запретить карантинными ограничениями невозможно", – сказал Ляшко.

Представитель Минздрава объяснил, что главная задача – запретить контакт после того, как люди будут выходить из семей и идти в развлекательные центры, рестораны, магазины. Поэтому с 8 по 24 января и вводятся жесткие ограничения для исключения дополнительных социальных контактов в общественных заведениях.

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"Мы можем пройти декабрь и первую неделю января без чрезмерных нагрузок для системы здравоохранения. Мы предлагаем внедрять карантин уже с 8 января", – добавил главный санврач Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Так, например, в условиях обычного карантина с ограничениями "оранжевой зоны" продлили работу заведений общепита до 23:00, а также ввели более жесткие ограничения на период с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

Видео: Сегодня

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