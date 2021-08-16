Ляшко пообещал подарок вакцинированным от COVID-19, но не всем

Глава Минздрава утверждает, что украинцев накануне Дня Независимости будут поощрять за вакцинацию бесплатными билетами на концерт

Виктор Ляшко пообещал вакцинированным билеты на концерт / коллаж "Сегодня"

Все украинцы, которые вакцинируются против коронавируса COVID-19 начиная со среды, бесплатно получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который пройдет 24 августа в НСК "Олимпийский".

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передают новости "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

В Минздраве рассчитывают, что такое поощрение поможет активизировать процесс вакцинации, который может замедлиться из-за праздничных дней.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации, в пунктах вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, приуроченный ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский", – утверждает министр.

Он призвал тех, кто не может решиться на вакцинацию от коронавируса "пересмотреть свое отношение".

"Все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", – заявил Ляшко.

Сколько стоят обещанные украинцам билеты

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Праздничный концерт ко Дню Независимости Украины начнется в Национальном спорткомплексе "Олимпийский" (Киев) 24 августа в 18:00. Цены на него на сайте билетного агентства "Карабас" варьируются от 200 до 2700 гривен, в зависимости от сектора.

Судя по размещенной на сайте схеме, на данный момент осталось около половины свободных мест.

Билеты в какой именно ценовой категории собираются дарить украинцам за вакцинацию и будут ли их раздавать во всех регионах страны или только в Киеве, министр не уточнил. Также неизвестно, будут ли выдавать билеты только тем, кто успел пройти полную вакцинацию, или независимо от дозы.

Отметим, организаторы обещают к 30-летию Украины в Киеве на НСК "Олимпийском" грандиозное музыкальное шоу, которое "объединит в себе современное искусство, любимые песни украинцев, хореографический перфоманс и инновационные технологии".

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Это не первая попытка расширить охват вакцинированных от коронавируса в Украине с помощью подарков, ранее мы писали, что:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Напомним, по состоянию на 14 августа с начала прививочной кампании вакцинировали 4 644 649 украинцев, из них две дозы получили 2 688 903 человека.