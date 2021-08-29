Ляшко поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Ежегодно профессиональный праздник шахтеров отмечают в последнее воскресенье августа

Олег Ляшко с шахтерами. Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшкопоздравил всех причастных с Днем шахтера.

"Шахтеры живут под землей, чтобы украинцам было светло на земле. Искренне поздравляю с Днем шахтера!", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

История праздника

День шахтера – этот профессиональный праздник, который учрежден в 1993 году указом президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников угольной промышленности.

Цель этого праздника обратить внимание на проблемы отрасли, ведь и сейчас профессия шахтера остается одной из самых опасных.

Впервые данный праздник стали отмечать в Советском Союзе. 29 августа 1948 году День шахтеров был установлен в честь трудового подвига Алексея Стаханова.

31 августа 1935 года этот легендарный шахтер, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: добыл 102 тонны угля за одну рабочую смену (5 часов и 45 минут), превысив норму в 14 раз.

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Ранее журналисты "Сегодня" рассказывали, как живут украинские горняки. Современные шахтеры — люди с разносторонними интересами, а их выбор профессии — осознанное решение.

Также напомним, в 2020 году ко Дню шахтераЗеленский наградил десятки горняков орденами и почетными званиями.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: