Ляшко пожелал Зеленскому успехов на встрече с Байденом

Лидер "Радикальной партии" считает, что от сегодняшней встречи украинского и американского президентов во многом зависит будущее Украины

Олег Ляшко выразил поддержку Владимиру Зеленскому перед встречей с Байденом / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что хотя он и относит себя к оппонентам президента Владимира Зеленского, но желает ему успехов на встрече с главой США Джо Байденом, поскольку от нее во многом зависит будущее Украины.

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Об этом он написал в Facebook вечером в среду.

"От встречи президента Зеленского с президентом Байденом во многом зависит будущее нашего государства. Хоть я и являюсь политическим оппонентом пана Зеленского, но Украина у нас одна. Поэтому я искренне желаю ему успехов на этой очень важной встрече", – отметил Ляшко.

Он также пожелал Зеленскому в разговоре с Байденом "отстаивать исключительно национальные интересы Украины".

Встреча Зеленского и Байдена

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

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А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление 2 миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 31 августа прибыли в США с официальным визитом.

Напомним, после первого дня в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки проходит чрезвычайно результативно.