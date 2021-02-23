Ляшко рассказал, когда в Украине стартует вакцинация от COVID-19

Украина уже получила вакцину от коронавируса и процесс вакцинации может стартовать уже 24 февраля. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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По его словам, завтра утром 11 автомобилей с вакциной разъедутся по регионам, доставляя препараты на областные склады. Также будут доставлены и шприцы для инъекций.

"Вакцина выедет одновременно. Некоторые области могут получить вакцину в первый день, а некоторые – поздно вечером или на следующий день. Первые семь областей, которые получат вакцину, – это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница (один регион он не назвал). Вакцинация начинается после доставки вакцины", – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что вакцинацию будут проводить мобильные группы, которые будут приезжать в коронавирусные больницы, поскольку вакцинация, согласно плану, должна начинаться с медиков.

Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина прилетела к нам из Индии.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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