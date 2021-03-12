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Ляшко рассказал, кто из публичных людей может вакцинироваться вне очереди

12 марта, 11:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Общественные деятели в любой момент должны быть готовы приехать на прививку

В Украине разрешили известным людям вакцинироваться вне очереди. В плане вакцинации Минздрав определил соответствующие категории лиц и условия.

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Об этом подробней рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

Кому можно без очереди

  • Участникам боевых действий на Донбассе.
  • Народным депутатам Украины.
  • Руководителям центральных органов исполнительной власти, облгосадминистраций, облсоветов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения госадминистраций.
  • Главным государственным санитарным врачам (областей, Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте).
  • Лидерам и представителям религиозных организаций.
  • Выдающимся писателям.
  • Журналистам.
  • Спортсменам.
  • Музыкантам.
  • Актерам.
  • Певцам и другим деятелям сферы культуры, старше 60 лет.

Какие условия для вакцинации вне очереди

В тренде
В Украине в разгар пандемии коронавируса 73 тысячи медиков потеряли работу
  • В случае, если был отказ от вакцинации тех людей, которым должны были в этот день делать прививку.
  • Когда количество людей на вакцинацию в день работы мобильной бригады не кратна 10 и остались пару доз.
  • Когда человек пришел на вакцинацию, но были обнаружены противопоказания к вакцинации.

Региональные департаменты здравоохранения и пресс-службы облгосадминстраций формируют список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы.

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"Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации будут остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей будет уточнять, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков", – сказал Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине от COVID-19 привили более 38 тысяч человек.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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прививка вакцинация известные люди Виктор Ляшко
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