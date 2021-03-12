Ляшко рассказал, кто из публичных людей может вакцинироваться вне очереди

Общественные деятели в любой момент должны быть готовы приехать на прививку

В Украине разрешили известным людям вакцинироваться вне очереди. В плане вакцинации Минздрав определил соответствующие категории лиц и условия.

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Об этом подробней рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

Кому можно без очереди

Участникам боевых действий на Донбассе.

Народным депутатам Украины.

Руководителям центральных органов исполнительной власти, облгосадминистраций, облсоветов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения госадминистраций.

Главным государственным санитарным врачам (областей, Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте).

Лидерам и представителям религиозных организаций.

Выдающимся писателям.

Журналистам.

Спортсменам.

Музыкантам.

Актерам.

Певцам и другим деятелям сферы культуры, старше 60 лет.

Какие условия для вакцинации вне очереди

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В случае, если был отказ от вакцинации тех людей, которым должны были в этот день делать прививку.

Когда количество людей на вакцинацию в день работы мобильной бригады не кратна 10 и остались пару доз.

Когда человек пришел на вакцинацию, но были обнаружены противопоказания к вакцинации.

Региональные департаменты здравоохранения и пресс-службы облгосадминстраций формируют список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы.

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"Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации будут остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей будет уточнять, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков", – сказал Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине от COVID-19 привили более 38 тысяч человек.

Видео: Сегодня

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