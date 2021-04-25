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Вакцина AstraZeneca взаимозаменяема? Чем будут прививать украинцев от коронавируса

25 апреля, 14:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Минздраве ожидают, что в апреле-мае возобновятся поставки индийской вакцины AstraZeneca от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что несмотря на остановку поставок индийской вакцины компании AstraZeneca, украинцы получаю вторую дозу препарата, но уже корейского производства.

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Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Вакцина AstraZeneca, изготовлена на индийской, на корейской или на европейской площадках – это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, которую – как вторую, или вакцинировать одной и той же. Невзаимозаменяемые вакцины – это, например, Pfizer с Covishield, Sinovac с AstraZeneca", – рассказал представитель Министерства здравоохранения.

В то же время, вторая партия индийского препарата "скорее всего будет". Поскольку Украина должна получить по контракту два миллиона доз Covishield, но пока что получила только 500 тысяч. В Минздраве ожидают, что поставки восстановятся в течение апреля-мая.

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Напомним, что вакцинация препаратом AstraZeneca-SKBio корейского производства в большинстве регионов начнется 28 апреля.

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Ранее мы сообщали, что за последние сутки, 24 апреля, в Украине прививку против COVID-19 получил 4531 человек, что на 9808 прививок меньше, чем сутками ранее.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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