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Одна из первых в мире. Украина получит инновационные лекарства от CОVID-19

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 сентября, 18:12
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Минздрав подписал меморандум с ведущей фармацевтической компанией США
Компания MSD не смогла разработать вакцину от COVID-19, однако успешно создает лекарства от вируса / Коллаж "Сегодня"
Компания MSD не смогла разработать вакцину от COVID-19, однако успешно создает лекарства от вируса / Коллаж "Сегодня"

Еще одним результатом визита президента Украины Владимира Зеленского в США стала договоренность с ведущей фармацевтической компанией MSD о поставках в Украину инновационных лекарств против CОVID-19.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Министерство здравоохранения Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с американской компанией MSD (Merck & Co). В частности, эта компания разработала препарат Molnupiravir, который затормаживает развитие CОVID-19 в организме человека.

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По словам министра, Минздрав намерен увеличить предложения инновационных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов на внутреннем рынке и в дальнейшем создать условия для их производства в Украине на основе международного партнерства.

"Мы изучили уроки по несвоевременному подписанию контрактов на инновационные иммунобиологические препараты от CОVID-19, поэтому сейчас команда Минздрава работает на опережение", – отметил Виктор Ляшко.

Другие препараты от CОVID-19

  • Напомним, что Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около 20 млн долларов в качестве гуманитарной помощи от правительства США. Это препараты Bamlanivimab и Etesevimab (производитель Eli Lilly & Co).
  • Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

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