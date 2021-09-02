Одна из первых в мире. Украина получит инновационные лекарства от CОVID-19

Еще одним результатом визита президента Украины Владимира Зеленского в США стала договоренность с ведущей фармацевтической компанией MSD о поставках в Украину инновационных лекарств против CОVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министерство здравоохранения Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с американской компанией MSD (Merck & Co). В частности, эта компания разработала препарат Molnupiravir, который затормаживает развитие CОVID-19 в организме человека.
Ожидания от сотрудничества
По словам министра, Минздрав намерен увеличить предложения инновационных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов на внутреннем рынке и в дальнейшем создать условия для их производства в Украине на основе международного партнерства.
"Мы изучили уроки по несвоевременному подписанию контрактов на инновационные иммунобиологические препараты от CОVID-19, поэтому сейчас команда Минздрава работает на опережение", – отметил Виктор Ляшко.
Другие препараты от CОVID-19
- Напомним, что Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около 20 млн долларов в качестве гуманитарной помощи от правительства США. Это препараты Bamlanivimab и Etesevimab (производитель Eli Lilly & Co).
- Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.