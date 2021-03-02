Ляшко вакцинировался "индийской" вакциной (видео)

Чиновник Минздрава рассказал, как себя чувствует после прививки

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield компании AstraZeneca.

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Он признался журналистам, что воспользовался недавно полученным из Индии препаратом.

"Обычная внутримышечная инъекция. Я говорил, что буду вакцинироваться той же вакциной, которой вакцинируются наши медики… Мы на собственном примере показываем, что не привезли для себя что-то другое", – сказал Ляшко.

На вопрос, как он себя чувствует после укола, чиновник отметил: "Нормально".

"Вакцина безопасная и эффективная. Должны все приходить и вакцинироваться", – подчеркнул санврач.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский сегодня вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Видео: Офис Президента Украины

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он остался вполне довольным и призвал украинцев следовать его примеру.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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