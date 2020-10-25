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Ляшко заявил о попытках фальсификации результатов выборов на его округе

25 октября, 21:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лидер Радикальной партии призывает местных жителей защитить результат голосования

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который баллотируется в депутаты Верховной Рады по 208-му мажоритарному округу в Черниговской области, заявил, что отданные за него голоса пытаются украсть.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Политик потребовал прекратить фальсификации и призвал избирателей вставать на защиту результата.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ответил лидеру Радикальной партии: "Воля народа незыблема. Если вы набрали больше всего голосов – вы пройдете в Верховную Раду " .

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Напомним, в Бахмаче Черниговской области в штабе одного из кандидатов в народные депутаты по 208-му округу обнаружили "чернуху" ​​против кандидата в нардепы Олега Ляшко.

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Ранее сайт "Сегодня" также сообщал, что Ляшко заявил: начальнику Бахмачского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Бахмачской РГА грозит до семи лет тюрьмы за попытку подкупа избирателей на 208-м округе.

Также напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что по делу о подкупе заведено уголовное производство по ст. 160 УК Украины.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Олег Ляшко Черниговская область фальсификации Бахмач

Источник: Сегодня

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