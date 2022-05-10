Любил Украину и похоронил СССР. Каким запомнили Леонида Кравчука украинские политики

Высокопоставленные чиновники выразили соболезнования из-за смерти первого президента Украины

Леонид Кравчук навсегда останется человеком, похоронившим СССР. / Фото: Коллаж: Сегодня

Появились первые реакции на известие о смерти Леонида Кравчука, президента Украины в 1991-1994 годах. Свои соболезнования выразили украинские чиновники, а также бывшие высокопоставленные политики. Смерть первого президента называют "большой потерей", а его самого – человеком, "похоронившим Советский Союз".

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления после того, как стало известно, что Леонид Кравчук ушел в вечность.

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Андрей Ермак

Глава Офиса президента назвал известие о смерти Кравчука "печальной новостью".

"Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости", – отметил Ермак.

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Евгения Кравчук

Замглавы фракции "Слуга народа" отреагировала на смерть Кравчука немногословно.

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"Первый Президент первым и ушел… Земля пухом", – написала она.

Трехсторонняя контактная группа

Как известно, Леонид Макарович являлся главой Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, которая до 24 февраля занималась вопросом урегулирования ситуации на Донбассе.

Его коллеги выразили глубокое соболезнование родным и близким первого президента.

"Леонид Макарович был мудрым политиком, патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости", – отметили в ТКГ.

Виталий Кличко

Мэр столицы не жалел слов, вспоминая первого президента Украины.

"Он (Кравчук, – ред.) говорил, что лидером человека делают три вещи: талант, сильный характер и знания. Все это было присуще Леониду Макаровичу, вошедшему в историю нашего суверенного государства как первый его законно избранный лидер", – написал Кличко.

Мэр Киева поблагодарил первого президента за любовь к Украине и пообещал, что Украина не потеряет независимость и свободу в войне против российского захватчика.

Петр Порошенко

На известие о смерти Кравчука отреагировал и пятый президент Украины. Порошенко отметил его как человека, "похоронившего Советский Союз".

"Сознательный переход Леонида Кравчука на государственные позиции сыграл не последнюю роль в провозглашении Независимости. Свою власть он использовал для достижения этой цели. А впоследствии придумал, как в Беловежской пуще похоронить Советский Союз", – написал Порошенко.

Он также добавил, что Кравчук ушел с верой в победу Украины в войне против России.

Дмитрий Разумков

Бывший глава Верховной Рады также назвал смерть Кравчука "большой потерей".

"Вклад Леонида Кравчука в становление нашего государства сложно переоценить. Именно во время его председательства Парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление великой державой в непростые времена начала 90-х. Его жизнь была наполнена разными знаковыми событиями и решениями. Однако он до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше. И ему это удавалось", – констатировал Разумков.

На смерть Леонида Макаровича отреагировали и украинские журналисты, лично знакомые с первым президентом.

Наташа Влащенко

Журналистка вспоминает, что очень много раз записывала интервью с Леонидом Кравчуком, и просто много с ним общалась.

"Мудрый, открытый, по-человечески теплый. Благодаря ему стала возможна Беловежская пуща. Да и пошел он вслед за Шушкевичем…" Спасибо, господин Президент, что Украина стала Независимой. Светлая память", – написала Влащенко.

Как известно, 3 мая скончался подписант Беловежского соглашения со стороны Беларуси Станислав Шушкевич. Он вместе с Кравчуком и Борисом Ельциным 8 декабря 1991 поставили точку в существовании СССР.

Василий Голованов

Журналист также отметил, что имел честь быть знакомым с первым президентом Леонидом Кравчуком.

"Очень жаль. Вечная память", – написал он.

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