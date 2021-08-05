Людей так делить нельзя – Зеленский о российской паспортизации Донбасса

Президент считает, что у каждого человека может быть своя ситуация, которая не дает ему права выбора

Зеленский не осуждает людей, которые вынуждены получать российские паспорта / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что паспортизацией на Донбассе Россия нарушает международное право.

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Он выразил сочувствие людям, которых заставляют оформлять российские паспорта. Как сказал президент в интервью телеканалу "Дом", ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту.

"Слава тем людям, и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации. Кто смог уйти от документов, непризнанных республик, а остаться с украинским паспортом, конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы. И, как бы вам не было сложно – я понимаю, мы люди разные", – сказал Зеленский.

По его словам, ситуации бывают разные, ведь есть люди, которые вынуждены получать российские паспорта.

"Обстоятельства разные, и, возможно, какая-то женщина, которая где-то спрятала украинский паспорт, как-то она там ухаживает за своей лежащей матерью. Это женщину оттуда к нам сюда не пропускают. Ей нужно как-то жить, выживать, и поэтому она использует российский паспорт или какой-то другой документ, или чтобы там где-то работать, это же я знаю, что так делают специально", – добавил президент.

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В то же время он считает, что это не снисходительность его к таким людям, а сочувствие.

"Я считаю, что это мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту", – подытожил Зеленский.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта. Проект закона передан на рассмотрение руководству, его текст еще не опубликован.

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