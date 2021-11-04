Люди болеют, квартиры покрываются плесенью. Жители Сум требуют включить отопление

По состоянию на начало ноября, в Сумах без отопления и горячей воды остаются треть жилых домов. Местные жители требуют немедленно подать тепло и наказать всех причастных к срыву запуска отопительного сезона.
Об этом говорится в петиции, которую подали горожане.
Петицию зарегистрировали 3 ноября. Меньше чем за сутки она набрала 153 подписи из 250 необходимых. На то, чтобы собрать подписи есть еще 44 дня, но очевидно, что инициативу поддержат нужное количество людей уже сегодня-завтра.
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"Сроки подачи постоянно сдвигаются! Уже не первый год КППВ (Котельная северного промузла, – ред.) срывает сроки подачи тепла и горячей воды. Причины постоянно меняются от ремонтных работ до долгов", – жалуются сумчане.
Требования
Организацию обвинили в том, что она не справляется со своими обязанностями по предоставлению услуг.
"Подготовительные работы должны проводится заранее. За несколько месяцев нужно проводить тестирование, ремонт, устранять долги, закупать газ и утверждать тарифы! Но КППВ начинает это делать в октябре", – говорится в петиции.
Там выдвинуты требования:
- Подать отопление немедленно и не тормозить процесс бюрократией по утверждению тарифов и подписанию договоров.
- Пользователям КППВ выплатить компенсацию в виде скидки на услуги за первый месяц.
- Провести расследование и наказать всех причастных к срыву сроков.
- Руководству города начинать контролировать процесс в августе, а не октябре.
- Если КППВ не в состоянии справиться, перевести город на другие котельные.
"Вы портите людям здоровье и их жилье! В квартирах очень холодно и сыро. Электрические обогреватели уже не справляются. Люди начинают болеть. А квартиры покрываются плесенью. Кто за это ответит?", – интересуются местные жители.
Ситуация в городе
Котельная северного промузла к концу октября не заработала, поэтому треть города оставалась без отопления. На аппаратном совещании директора "Котельной Северного промузла" АО Сумское НПО Леонид Коваленко просил "понять и потерпеть еще неделю", пока решат вопросы с реструктуризацией долга.
Котельная северного промузла должна за транспортировку и поставку газа более 39 млн грн.
Сумской городской совет на сессии 1 ноября выступил гарантом перед "Сумыгаз" за долги Котельной и согласился через неделю обсудить возможное принятие в коммунальную собственность имущества частного предприятия. Однако о том, когда в дома местных жителей поступит тепло, в горсовете не уточняли.
Реакция правительства
Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на конфликт.
"Дал поручение председателю Сумской облгосадминистрации и главе НАК "Нафтогаз" решить проблемный вопрос с отоплением домов котельной Сумского национального аграрного университета. Вуз должен получить возможность поставлять тепло людям по цене газа, установленной для населения", – сказал Шмыгаль во время заседания правительства в среду.
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