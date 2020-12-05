Люди, которые оберегают мир: в Украине отмечают День волонтера

В соцсетях военные благодарят волонтеров за неоценимую помощь армии

5 декабря отмечается Всемирный день волонтера – один из международных дней организаций ООН, учрежденный в 1985 году. Для Украины этот день стал особенным с началом Революции Достоинства и позднее с приходом войны на Донбасс – благодаря волонтерам украинская армия выстояла в начале российской агрессии и стала сильнее.

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В соцсетях военные благодарят волонтеров – свои поздравления опубликовали штаб ООС, Силы спецопераций, МВД, отдельные батальоны и военнослужащие, и многие-многие другие.

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