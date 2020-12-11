Люди, которые нас спасут от COVID-19: история владельца футбольного клуба, который отказал Трампу

Немецкий миллиардер, владелец "Хоффенхайма" и фармкомпании Дитмар Хопп обещает миру не самую первую вакцину, но самую качественную

Он – владелец футбольного клуба и биофармацевтической компании, которая разрабатывает препарат от SARS-Cov-2. В ее разработку он вложил сотни миллионов евро.

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Сайт "Сегодня" продолжает серию материалов о людях, которые спасут мир от COVID-19.

Один из них – Дитмар Хопп.

Дитмар Хопп (в центре) / Фото: Reuters

Что известно о Дитмаре Хоппе?

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Дитмар Хопп – 80-летний немецкий миллиардер. Он более известен как владелец футбольного клуба "Хоффенхайм". Но Хопп еще и сооснователь крупной немецкой IT-компании SAP и владелец фармацевтической компании CureVac.

В июле 2020 года американский деловой журнал Forbes оценил состояние Дитмара Хоппа в 18,5 млрд долл. Таким образом, он находится в рейтинге самых богатых людей на 72 месте в мире и на восьмом в Германии.

Сейчас на слуху его компания CureVac, которая специализируется на разработке вакцин от инфекционных заболеваний и лекарств от рака и редких заболеваний. CureVac *- одна из лидеров в разработке вакцины от коронавируса.

Вокруг вакцины от CureVac даже был скандал. Президент США Дональд Трамп предложил продать CureVac США за 1 млрд и передать исключительное право на патент вакцины для федерального правительства США. Сам Хопп назвали это предложение аморальным и объявил, что вакцина будет доступна всем странам.

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Главное достижение – самая качественная вакцина

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Еще в марте Хопп заявил, что CureVac берется за разработку вакцины от коронавируса.

Сейчас CureVac на слуху, поскольку компания серьезно продвинулись в разработке вакцины.

Но вместе с тем компания отстает в своих исследованиях от конкурентов – американской фармкомпании Moderna и немецкой BioNTech, которые закончили все испытания.

Тогда Хопп, заявил, что CureVac не будет бороться за то, чтобы выиграть гонку за первенство, а делают ставку на производство лучшей вакцины.

В середине ноября 2020 CureVac опубликовал данные о стабильности своего кандидата на вакцину. Данные показывают, что препарат может хранится минимум три месяца при +5 градусов, а при комнатной температуре до 24 часов.

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REUTERS/Andreas Gebert

Для сравнения, температура хранения вакцины BioNTech/Pfizer, которой уже начали прививать британцев, должна составлять минимум -70 градусов!

Исследование фазы 3 еще не завершено. Но CureVac строит европейскую сеть для ускорения производства своей кандидатуры на вакцину против COVID-19. Это должно обеспечить увеличение мощности до 300 млн доз в 2021 году и до 600 млн доз в 2022 году.

Кстати, штаб-квартиру CureVac посещал Илон Маск в ходе своей поездки в Германию. Его компания Grohmann Automation, входящая в Tesla, работает с CureVac над "микро-фабриками" РНК еще с 2015 года. Эти устройства, также называют РНК-принтерами, которые позволят быстро производить мРНК-вакцину от Covid-19, а также другие препараты на основе мРНК. Прототип уже запущен, но еще не утвержден как сертифицированный по GMP.

Что Дитмар Хопп говорил о COVID-19

март, 2020

март, 2020

сентябрь, 2020

Почему он нас спасет?

Вакцина CureVac будет доступна для всех стран. Это принципиальная позиция Дитмара Хоппа. Это важная позиция, поскольку даже в ООН заявили, что в мире полным ходом развивается "вакцинационный национализм". В результате бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах. Организация призвала рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете.

К тому же, первые результаты испытаний вакцины CureVac дают обнадеживающие результаты. Для ее хранения не нужны такие экстремальные условия хранения, как у конкурентов.

Хотя CureVac еще не завершила испытания, компания уже сейчас наращивают производственные мощности, чтобы производить огромные партии вакцины.

Так, корпорация объявила о своей цели произвести 300 миллионов доз своей вакцины на первом этапе. А в 2022 году до 600 миллионов доз, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса.

Вакцину CureVac уже предзаказала Еврокомиссия. В середине ноября CureVac заключила договор с ЕС на поставку 405 миллионов доз CVnCoV. Евросоюз получит 225 миллионов первоначальных доз с возможностью позже приобрести еще 180 миллионов. Напомним, Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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