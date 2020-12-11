Люди, которые нас спасут от COVID-19: история владельца футбольного клуба, который отказал Трампу

Он – владелец футбольного клуба и биофармацевтической компании, которая разрабатывает препарат от SARS-Cov-2. В ее разработку он вложил сотни миллионов евро.
Сайт "Сегодня" продолжает серию материалов о людях, которые спасут мир от COVID-19.
Один из них – Дитмар Хопп.
Что известно о Дитмаре Хоппе?
Дитмар Хопп – 80-летний немецкий миллиардер. Он более известен как владелец футбольного клуба "Хоффенхайм". Но Хопп еще и сооснователь крупной немецкой IT-компании SAP и владелец фармацевтической компании CureVac.
В июле 2020 года американский деловой журнал Forbes оценил состояние Дитмара Хоппа в 18,5 млрд долл. Таким образом, он находится в рейтинге самых богатых людей на 72 месте в мире и на восьмом в Германии.
Сейчас на слуху его компания CureVac, которая специализируется на разработке вакцин от инфекционных заболеваний и лекарств от рака и редких заболеваний. CureVac *- одна из лидеров в разработке вакцины от коронавируса.
Вокруг вакцины от CureVac даже был скандал. Президент США Дональд Трамп предложил продать CureVac США за 1 млрд и передать исключительное право на патент вакцины для федерального правительства США. Сам Хопп назвали это предложение аморальным и объявил, что вакцина будет доступна всем странам.
Читайте также: Люди, которые нас спасут: история супругов-иммунологов, создавших вакцину от COVID-19
Главное достижение – самая качественная вакцина
Еще в марте Хопп заявил, что CureVac берется за разработку вакцины от коронавируса.
Сейчас CureVac на слуху, поскольку компания серьезно продвинулись в разработке вакцины.
Но вместе с тем компания отстает в своих исследованиях от конкурентов – американской фармкомпании Moderna и немецкой BioNTech, которые закончили все испытания.
Тогда Хопп, заявил, что CureVac не будет бороться за то, чтобы выиграть гонку за первенство, а делают ставку на производство лучшей вакцины.
В середине ноября 2020 CureVac опубликовал данные о стабильности своего кандидата на вакцину. Данные показывают, что препарат может хранится минимум три месяца при +5 градусов, а при комнатной температуре до 24 часов.
Для сравнения, температура хранения вакцины BioNTech/Pfizer, которой уже начали прививать британцев, должна составлять минимум -70 градусов!
Исследование фазы 3 еще не завершено. Но CureVac строит европейскую сеть для ускорения производства своей кандидатуры на вакцину против COVID-19. Это должно обеспечить увеличение мощности до 300 млн доз в 2021 году и до 600 млн доз в 2022 году.
Кстати, штаб-квартиру CureVac посещал Илон Маск в ходе своей поездки в Германию. Его компания Grohmann Automation, входящая в Tesla, работает с CureVac над "микро-фабриками" РНК еще с 2015 года. Эти устройства, также называют РНК-принтерами, которые позволят быстро производить мРНК-вакцину от Covid-19, а также другие препараты на основе мРНК. Прототип уже запущен, но еще не утвержден как сертифицированный по GMP.
Что Дитмар Хопп говорил о COVID-19
март, 2020
март, 2020
Дитмар Хопп
владелец биотехнологической фирмы Curevac
Когда появится вакцина? Это зависит от института Пауля-Эрлиха (немецкий институт вакцин). Её нужно сначала протестировать на животных, а затем и на людях. Но я думаю, что вакцина может появиться осенью, когда, возможно, наступит следующая волна инфекций
сентябрь, 2020
Дитмар Хопп
владелец биотехнологической фирмы Curevac
Мы не можем выиграть эту гонку. Но мы хотим выиграть гонку за лучшую вакцину, и здесь у нас есть хорошие шансы
Почему он нас спасет?
Вакцина CureVac будет доступна для всех стран. Это принципиальная позиция Дитмара Хоппа. Это важная позиция, поскольку даже в ООН заявили, что в мире полным ходом развивается "вакцинационный национализм". В результате бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах. Организация призвала рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете.
К тому же, первые результаты испытаний вакцины CureVac дают обнадеживающие результаты. Для ее хранения не нужны такие экстремальные условия хранения, как у конкурентов.
Хотя CureVac еще не завершила испытания, компания уже сейчас наращивают производственные мощности, чтобы производить огромные партии вакцины.
Так, корпорация объявила о своей цели произвести 300 миллионов доз своей вакцины на первом этапе. А в 2022 году до 600 миллионов доз, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса.
Вакцину CureVac уже предзаказала Еврокомиссия. В середине ноября CureVac заключила договор с ЕС на поставку 405 миллионов доз CVnCoV. Евросоюз получит 225 миллионов первоначальных доз с возможностью позже приобрести еще 180 миллионов. Напомним, Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Дитмар Хопп
владелец биотехнологической фирмы Curevac
Если нам удастся разработать эффективную вакцину для борьбы с коронавирусом в ближайшем будущем, то это должно охватить, защитить и помочь людям не только на региональном уровне, но и во всем мире в знак солидарности