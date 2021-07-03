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"Люди опомнитесь". За полдня в Украине утонули четыре человека

3 июля 2021 16:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Трупы обнаружили в водоемах Кривого Рога, Киева, Курахово и в Днепре

На украинских водоемах гибнут купающиеся. Фото: ГСЧС/Twitter

На украинских водоемах гибнут купающиеся. Фото: ГСЧС/Twitter

В Украине сегодня, 3 июля, утонуло четыре человека. Спасатели бьют тревогу, ведь такие показатели только лишь за первую половину дня.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Twitter.

"Люди, опомнитесь! У нас за полдня – четыре утопленника! Кривой Рог, Киев, Кураховка Донецкой области и только что опять – Днепр, сорокалетняя женщина...Сколько можно повторять: выпил – в воду не ходи! А также простая народная мудрость: "Не зная броду – не суйся в воду!", – пишут в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Харьковской области на пляже утонул 4-летний мальчик.

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Также напомним, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний подросток.

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