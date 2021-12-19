Люди разбежались в разные стороны. В Мариуполе рухнула главная елка города (видео)

В Мариуполе на сегодня было объявлено штормовое предупреждение – елку свалил сильный ветер

Елку в Мариуполе свалил сильный ветер. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Театральной площади Мариуполя вечером, 19 декабря, упала главная елка города. Новогоднее дерево простояло всего 15 часов.

Об этом сообщил местный портал MRPL.CITY.

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На видео видно, что причиной инцидента вероятнее всего стал сильный ветер, из-за которого дерево склонилось и не выдержав своего веса рухнуло на землю. Люди, которые были в это время поблизости успели отбежать в сторону.

Спасатели раньше заявляли, что сегодня в Мариуполе будет штормовой ветер, превышающий 15 м/с.

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Что теперь будет с елкой

Сейчас на территории находятся правоохранители, которые не подпускают местных жителей близко к елке и следят за порядком. На месте происшествия уже орудуют рабочие, которые будут ставить главную елку на место.

Вблизи Ровно также рухнула елка

В поселке Квасилов, которое входит в Ровенскую общину, упала новогодняя елка. Падение елки в центре Квасилова поутру заметили местные жители.

В КП "Трест зеленого хозяйства" рассказали, что елку, очевидно, сломал сильный ветер.

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Утром 19 декабря работники треста вместе с горсветом работали, чтобы восстановить и закрепить новогоднее дерево.

Елка, которую установили в Квасилове, раньше росла на территории одного из детсадов Ровно. Из-за аварийного состояния ее срезали и установили как новогоднее украшение.

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