Люди с купленными COVID-сертификатами подрывают доверие к эффективности вакцин – Минздрав

Все будут считать, что человек вакцинирован от коронавируса, но это не уберегло его от болезни

Минздрав призывает не покупать фальшивые ковид-сертификаты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минздраве рассказали, чем опасны купленные COVID-сертификаты. Они подрывают доверие к вакцинам от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Поддельные документы о прививках могут влиять на статистику заболеваемости среди вакцинированных.

"У человека с купленным сертификатом есть высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. Это подрывает доверие к эффективности вакцины" , – объясняют в министерстве.

Важность вакцинации

С 27 488 людей, которых госпитализировали с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, о чем свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData.

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Наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в рекомендован интервал. Этот интервал составляет для:

CoronaVac/Sinovac – 14-28 дней,

Comirnaty/Pfizer – 21 день,

Moderna – 28 дней,

AstraZeneca – 4-12 недель.

Вакцинация в Украине

С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 лицам, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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На прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов. Начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.

В Украине разработали программное обеспечение на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дии" и бумажных вариантах.