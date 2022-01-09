Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко ⚽ Интер - Лацио: онлайн
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Люди стоят по 7 часов: на выезде из Украины в Польшу образовались огромные очереди заробитчан

Оксана Лабойко Оксана Лабойко корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 января, 21:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За час границу пересекают в среднем 50 автомобилей
После праздников люди возвращаются на заработки/Коллаж: "Сегодня"
После праздников люди возвращаются на заработки/Коллаж: "Сегодня"

При выезде из Украины в Польшу образовались огромные пробки. Люди стоят в очереди на пересечение границы по 7 часов. Пробки достигают 3 км.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Детали

Украинские заробитчане возвращаются на работу в страны Европейского Союза. Из-за этого образовались огромные пробки на таможенных постах в Краковце, Шегинях и Раве-Русской Львовской области. Всего более 600 автомобилей сейчас в трех пунктах пропуска. Пик пограничники прогнозируют на эту ночь, потому что завтра много людей уже должны стать к труду. Чтобы пересечь границу, путешественники ждут по 6-7 часов.

Что говорят заробитчане?

  • "На работу успеваем. 400 километров еще ехать, но еще не известно, сколько будем на границе".
  • "Стою уже шесть с половиной часов, а еще сколько буду ждать не знаю. Возвращаюсь в Польшу, работаю водителем. Границы, наверное, неспособны пропустить такое количество людей, а ехать надо. Еще 400 километров до базы. Должен успеть".

Сколько автомобилей пропускают в час?

За час через пункт пропуска проезжают около полусотни автомобилей.

Реклама

"За дневную смену было пропущено около 450 автомобилей. Это в среднем 50 автомобилей в час. Это накопление прогнозируемое, соответственно увеличено количество нарядов и оформление осуществляется по всем имеющимся полосам движения", — рассказывает начальник отделения инспекторов пограничной службы пункта пропуска "Краковец" Сергей Веретильник.

Люди часами ждут, чтобы пересечь границу/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко
Люди часами ждут, чтобы пересечь границу/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко

Некоторым людям нужно быть на работе уже завтра/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко
Некоторым людям нужно быть на работе уже завтра/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко

Очереди из автомобилей достигают 3 км/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко
Очереди из автомобилей достигают 3 км/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко

Реклама

Частые причины пробок

  • Автомобильные аварии;
  • отсутствие парковок в оживленных местах;
  • ремонты дорог;
  • непредсказуемые дорожные происшествия;
  • нерегулируемые перекрестки;
  • массовые мероприятия;
  • проезд кортежей официальных лиц и делегаций;
  • погодные катаклизмы;
  • нарушение работы метро и наземного транспорта;
  • праздники.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
9 января. Стив Джобс. 15 лет назад, в 2007 году, в Сан-Франциско (США) один из основателей и управляющий компании Apple представил публике первый iPhone, что стало настоящей революцией...
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

27 935

заболело за неделю в Украине

-5%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять