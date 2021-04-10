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Людмила Добровольская будет вести новости "Сегодня"

10 апреля, 08:56

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Легендарная телеведущая возвращается в эфир канала "Украина"

С понедельника, 12 апреля, в эфир канала "Украина" возвращается легендарная телеведущая Людмила Добровольская. Она будет информировать зрителей о событиях Украины и мира в вечерних выпусках новостей "Сегодня" на телеканалах "Украина" и "Украина 24".

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В марте 2021 года новости "Сегодня" вышли в обновленном формате. Со следующей недели к лицам аналитически-информационной команды присоединится одна из самых известных телеведущих Украины — Людмила Добровольская.

"Я рада представить в эфире работу моих коллег — новостей "Сегодня" и молодой и амбициозной команды "Украина 24". Кроме упорства и профессионализма, в коллективе бурлит живая энергия, нам удалось дать формату новостей новое виденье, у нас много новых идей и амбициозных планов — это меня и вдохновило вернуться в кадр. У меня есть что сказать зрителю. Уверена, что мой опыт ведущей, умение работать с информацией и налаживать контакт с аудиторией сработают на усиление команды", — отмечает ведущая.

Людмила Добровольская — профессиональная информационщица с большим опытом и одна из самых известных телеведущих страны, за плечами которой уже 25 лет работы в медиа. Профессионализм Людмилы подтверждает не только многолетняя любовь зрителя, но и признание коллег. Телеведущая является лауреатом двух премий "Телетриумф" в номинациях "Ведущая информационных программ" и "Ведущая программы любого формата".

Возвращение в кадр легендарной ведущей усилит команду новостей, поскольку ранее Людмила была руководителем выпусков информационной программы "Сегодня" и знает все секреты создания качественного контента на современном телевидении.

Напомним, новости "Сегодня" — это 24 часа полного погружения в информационное пространство Украины и мира. Ведущие новостных программ рассказывают о самых актуальных событиях, воспроизводя полную информационную картину дня. Бренд "Сегодня" является наиболее узнаваемой новостной платформой, которой доверяет вся страна.

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Смотрите новости "Сегодня" в эфире и на официальном сайте канала, а также узнавайте обо всем первыми на портале segodnya.ua!

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