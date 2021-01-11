Лютые морозы на подходе: синоптик рассказала, когда ждать до -20

В Украину в ближайшие дни придут сильные морозы и снегопады. Резко холодать начнет с 14 января, в некоторых областях станет больше осадков.
Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Вторник
По ее словам, завтра Украина все еще будет в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления, поэтому существенные осадки в большинстве наших областей вряд ли стоит ожидать.
Незначительный снег будет в западной части, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Ближайшей ночью будет 2-7 градусов мороза, на юге около нуля. В течение дня ожидается в большинстве областей Украины от 2 мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве существенных осадков не ожидается. Ночью в столице 3 градуса мороза, днем 1 градус ниже нуля.
Среда
В Украину готовится ворваться циклон Bartosz с юга Европы, который уже 13 января существенно усложнит погоду на юго-востоке, востоке и в Сумской области – будет мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.
На остальную территорию Украины будет влиять своими фронтами северный циклон Dimitrios, который принесет небольшой снег.
А когда сильные морозы?
В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января достигать в ночные часы 14-20 градусов ниже нуля. Похолодает и в Киеве, пик морозов придется на 14-18 января.
График снега и морозов в Киеве:
После того, как Новый год и Рождество в Украине прошли без снега и морозов, мы узнавали, какая погода ждет украинцев этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".
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