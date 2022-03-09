МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данных в МАГАТЭ – что известно

Чернобыльскую станцию захватили оккупанты / Фото: Коллаж: Сегодня

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС, которую захватили российские оккупанты, прекратили передачу данных в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

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"Удаленная передача данных из систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна", - отметили в агентстве.

Пока неизвестно, с чем связана потеря связи.

Ситуация в Чернобыльской зоне

24 февраля россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой утрачен.

"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты", – сказал он.

Вскоре в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.