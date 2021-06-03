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Магнитотерапия и фазы луны: в школьном учебнике нашли "бездоказательный бред"

3 июня, 13:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

Также авторы пишут, что от фаз луны зависит энергичность и поведение людей: раздражительность, или же наоборот хорошее настроение

В учебнике по природоведению для учащихся 5 класса нашли информацию о магнитотерапии, которую ранее использовали в медицине. Эта информация противоречит научным исследованиям.

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Об этом написали в Facebook MED GOblin

"Магнитные явления используют в медицине. Например, магнитотерапия – безболезненная процедура, польза от которой ощутима. Под действием магнитных сил возрастает сопротивляемость организма различным заболеваниям", – говорится в учебнике.

Эту информацию опроверг кандидат медицинских наук и медблогер издание MedGoblin Андрей Семянков. По его словам, авторам учебника нравится псевдонаука в исполнении Месмера, который популяризировал гипноз и говорил о чудодейственной силе магнитов.

"Для всех, кто ждет завершения интриги, спешу сообщить, что магнитотерапия – бездоказательный бред. Ну не работает она (даже если в кабинете физиотерапии на вас вешают "мощный советский магнит военной разработки". Не работает и все", – пишет медик.

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Кроме того, Семянков обратил внимание на еще одну деталь из учебника – авторы пишут, что от фаз луны зависит энергичность и поведение людей.

"Вам будет смешно, но на самом деле это тоже исследовали, и это – неправда. Необразованных людей и так много, то для чего умножать их число в школах?", – добавляет он.

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Отметим, что учебник рекомендован Минобразования. Он издан в 2013 году, а авторами есть Ольга Ярошенко и Валентина Бойко.

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Напомним, ранее в двух учебниках по истории Украины для учеников старших классов изобразили карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

Кроме того, мы рассказывали, чем еще отличились школьные учебники по различным предметам.

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