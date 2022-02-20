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Макрон перезвонил Зеленскому после разговора с Путиным: о чем говорили

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 февраля, 18:00
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Президенты Украины и Франции пообщались дважды за два дня
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на Донбассе.

Разговор длился 1 час 45 минут, сообщила корреспондент французского телеканала Анна Сора-Дюбуа в Twitter.

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Стороны договорились возобновить работу "нормандского формата" и в ближайшее время добиться встречи трехсторонней контактной группы в связи с обострением ситуации в Донбассе. Также говорили о способах избежать большой войны в Европе, когда жители Запада больше, чем когда-либо, боятся российского вторжения в Украину, говорится в сообщении Елисейского дворца.

После этого начался разговор Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности раскрыл сам Зеленский в Twitter.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", — написал он.

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Повторный звонок

Президент Украины Владимир Зеленский провел предыдущий телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном днем ранее — 19 февраля.

Зеленский проинформировал Макрона об обострении на фронте, потерях среди военных, а также обстреле украинских политиков и международных журналистов. Стороны обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования ситуации.

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Однако после состоявшегося разговора с Путиным Макрон, очевидно, решил еще раз побеседовать с Зеленским.

Обострение ситуации в Украине

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