Максим Степанов: "Личную ответственность за распространение коронавируса несет каждый из нас"

Преодолеть пандемию возможно только при условии ответственного отношения каждого гражданина к установленным правилам. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, передает официальный сайт МОЗ.

"Обращаюсь к каждому, независимо от того, где вы находитесь: здесь, в сессионном зале, по ту сторону экрана телевизора, в общественном транспорте, в магазине, на работе или дома. Я обращаюсь к каждому украинцу. Мы пришли к точке невозврата и близкии к катастрофе", - подчеркнул глава Минздрава.

Министр отметил, что ситуация критическая не только в Украине, но и в мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения. Нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран.

"Впереди – трудные времена. Следующие слова многим не понравятся, но это факт: нет кого-то одного отдельно ответственного за борьбу с COVID-19. Никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того, никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Пришло время личной ответственности каждого. Да, я не оговорился. Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому. Поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавируса", – заявил Максим Степанов.

Однако, по словам министра, многие пренебрегают ношением масок, не пользуется антисептиками и не соблюдает дистанцию. Несмотря на запреты МЗ проводятся массовые мероприятия, нарушаются правила безопасности.

"Можно сколько угодно обвинять МЗ, но мы не можем за вас выполнять правила. Только вы сами можете уберечь себя. Только вы можете надеть маску, помыть руки и соблюдать дистанцию. Только вы сами можете в случае возникновения первых симптомов вести себя ответственно: обратиться к врачу, изолироваться, чтобы не подвергать опасности других", – подчеркнул Максим Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 – было зарегистрировано 8899 больных.

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