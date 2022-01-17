Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Мальчик начал самостоятельно дышать. В каком состоянии двойняшки, чудом выжившие в ДТП в Харькове

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 17:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После аварии у мальчика был сломлен череп, бедро, а также ему удалили селезенку
В аварии 12 января погибли три человека.
В аварии 12 января погибли три человека. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно о состоянии здоровье трехлетних двойняшек, которые 12 января пострадали в ужасном ДТП в Харькове. Оба родителя детей в тот день погибли.

Об этом пишет Newsroom.

Реклама

В каком состоянии дети

Заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что мальчик начал самостоятельно дышать, а девочку уже переводят в травматологическое отделение.

После аварии у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом бедра, также ему удалили селезенку.

У девочки были переломы обоих бедер.

Реклама

Что сейчас с двойняшками

По словам вице-мэра, сегодня девочку, которая была госпитализирована в неотложку с переломом бедер, переведут в детское травматологическое отделение городской больницы №17, где она продолжит лечение и реабилитацию. Состояние маленькой пациентки врачи оценивают как средней тяжести.

Состояние мальчика тоже улучшилось, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он контактный, принимает пищу, однако были обнаружены другие повреждения: перелом предплечья, проблема с почкой. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в отделении детской нейрохирургии городской больницы скорой и неотложной помощи.

ДТП в Харькове

Утром 12 января на Окружной дороге водитель Kia вылетел на встречную полосу для обгона и протаранил едущее навстречу такси. От удара автомобиль такси отбросило на отбойник. В результате погибли водитель Kia и водитель Toyota (такси) со своей женой. Двое трехлетних детей таксиста попали в больницу в тяжелом состоянии.

Реклама

Раньше мы писали:

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В аэропорту "Киев" встречают Порошенко – он выступает перед сторонниками Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Праздник закончился. В Киеве разбирают главную елку страны – репортаж (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Купаться будем на морозе? Какая погода будет на Крещение Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

55 088

заболело за неделю в Украине

+96%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять