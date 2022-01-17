Мальчик начал самостоятельно дышать. В каком состоянии двойняшки, чудом выжившие в ДТП в Харькове

После аварии у мальчика был сломлен череп, бедро, а также ему удалили селезенку

В аварии 12 января погибли три человека. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно о состоянии здоровье трехлетних двойняшек, которые 12 января пострадали в ужасном ДТП в Харькове. Оба родителя детей в тот день погибли.

Об этом пишет Newsroom.

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В каком состоянии дети

Заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что мальчик начал самостоятельно дышать, а девочку уже переводят в травматологическое отделение.

После аварии у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом бедра, также ему удалили селезенку.

У девочки были переломы обоих бедер.

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Что сейчас с двойняшками

По словам вице-мэра, сегодня девочку, которая была госпитализирована в неотложку с переломом бедер, переведут в детское травматологическое отделение городской больницы №17, где она продолжит лечение и реабилитацию. Состояние маленькой пациентки врачи оценивают как средней тяжести.

Состояние мальчика тоже улучшилось, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он контактный, принимает пищу, однако были обнаружены другие повреждения: перелом предплечья, проблема с почкой. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в отделении детской нейрохирургии городской больницы скорой и неотложной помощи.

ДТП в Харькове

Утром 12 января на Окружной дороге водитель Kia вылетел на встречную полосу для обгона и протаранил едущее навстречу такси. От удара автомобиль такси отбросило на отбойник. В результате погибли водитель Kia и водитель Toyota (такси) со своей женой. Двое трехлетних детей таксиста попали в больницу в тяжелом состоянии.

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