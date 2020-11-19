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Малюська о штрафах для "безмасочников": Дешевле заплатить сразу, чем судиться

19 ноября, 17:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Раньше, при штрафе в 17 тысяч, был смысл оспаривать в суде наказание за нарушение карантина

Уменьшение штрафов для нарушителей масочного режима приведет к тому, что людям будет дешевле заплатить штраф, чем судиться и доказывать свою правоту.

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Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что раньше оштрафовать нарушителя можно было только после решения суда, однако из-за загруженности судьи просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы.

"Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 тыс. гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было", – сказал Малюська.

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А вот новый закон, который значительно уменьшил сумму штрафа, поможет решить проблему с наказанием нарушителей масочного режима – теперь это можно будет делать на месте "преступления". Министр отмечает, что не будет ни юридического барьера, ни психологического – штрафы намного меньше и процедурно их легче оформить.

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"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", новый закон предполагает, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн). Отметим, что ранее неношение маски каралось общей статьей за нарушение карантина – от 17 тыс. грн. Читайте также в нашем материале, как украинцы заставляют друг друга носить маски.

Видео: Сегодня

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штрафы маска Денис Малюська

Источник: Сегодня

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