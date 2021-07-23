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Малюська посадил на стол скелет и представил ТОП-10 украинских тюрем

23 июля 2021 16:29

Богдан Приходько Богдан Приходько

В Украине впервые создан рейтинг исправительных колоний

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство юстиции Украины составило рейтинг лучших тюрем страны. Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська на своей странице в Facebook в пятницу, 23 июля.

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"Ну что, всякие прелюдии типа Оскара, Каннского кинофестиваля или премии имени Тараса Шевченко прошли, теперь настало время главного события, ради которого мы достали всех скелетов из своих шкафов", – заявил чиновник, добавив, что рейтинг тюрем был впервые создан в Украине.

По словам министра, рейтинг составлялся на основе "четких, измеримых критериев и показателей" а также данных за 2020 год. Правда, каких именно – Малюська не уточнил.

Он также отметил, что теперь учреждения исполнения наказаний и СИЗО будут соревноваться между собой за то, чтобы улучшить качество работы и вырасти в рейтинге.

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Фото: коллаж "Сегодня"

ТОП-10 украинских тюрем выглядит так:

  1. Качановская исправительная колония №54 (Харьковская область) – 769,52 балла
  2. Надержинщинская исправительная колония №6 (Полтавская область) – 746,75 балла
  3. Диканевская исправительная колония №12 (Харьковская область) – 743,36 балла
  4. Полтавская исправительная колония №64 (Полтавская область) – 729,71 балла
  5. Мелитопольская исправительная колония №144 (Запорожская область) – 697,04 балла
  6. Покровская исправительная колония №17 (Харьковская область) – 687,79 балла
  7. Холодногорская исправительная колония №18 (Харьковская область) – 675,27 балла
  8. Божковская исправительная колония №16 (Полтавская область) – 671,24 балла
  9. Каменская исправительная колония №34 (Днепропетровская область) – 667,31 балла
  10. Темновская исправительная колония №100 (Харьковская область) – 663,48 балла

Напомним, ходят слухи, что осенью в Кабмине могут быть новые увольнения, а один из претендентов якобы министр юстиции Денис Малюська. Сам глава ведомства опроверг это – в эфире телеканала "Украина 24" он заявил, что сейчас не идет речь об отставке.

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В то же время нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал "Сегодня", что работой министра юстиции недовольны в Раде. По его словам, многие программы Малюськи, которые должны быть выигрышными, ни к чему не привели. Это касается и антирейдерских программ и вопросов прозрачности госреестров. Все они не работают так, как на это рассчитывали.

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