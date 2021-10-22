Малюська потроллил зэков звонком из СИЗО – странное видео министра

Министр юстиции Денис Малюська потроллил звонком людей, которые находятся в СИЗО. Он продемонстрировал странный диалог на камеру.
Соответствующее видео министр опубликовал на своей странице в Facebook.
Как Малюська потроллил людей в СИЗО?
Сначала в ролике Малюська появился в СИЗО и начал изображать, что якобы звонит сыну и говорит, что устроился работать моряком, и уехал в дальнее плаванье.
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Затем министр продемонстрировал якобы разговор с мамой, которой рассказывает, что находится на море и с ним все в порядке.
Что означает ролик министра?
Таким образом Малюська решил объявить новость, что теперь в Киеве из Лукьяновского СИЗО заключенным можно официально звонить и пользоваться интернетом. Такие функции в скором времени появятся во всех украинских изоляторах.
Услуга платная, а все разговоры будут записываться
Как рассказал Малюська, для клиентов запустили новую услугу – платные телефонные разговоры и пользование интернетом (с ограничением контента).
- 15 минут разговора – 10 гривен
- Телефонные разговоры в месяц – 345 гривен
- Интернет в месяц (планшет) – 575 гривен
Отмечается, что все разговоры заключенных автоматически записываются.
Зачем ввели такие новшества?
Малюська рассказал, что этим нововведением:
- предоставляют возможность заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации)
- убирают коррупцию на "контрабандных" телефонах
- пополняют средства спецфонда (ремонты)
- обеспечивают соблюдение прав человека
- уменьшают спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией