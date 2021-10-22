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Малюська потроллил зэков звонком из СИЗО – странное видео министра

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 октября, 13:07
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Он изобразил якобы разговор с сыном, а затем с мамой
Малюська потроллил зэков звонком из СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"
Малюська потроллил зэков звонком из СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр юстиции Денис Малюська потроллил звонком людей, которые находятся в СИЗО. Он продемонстрировал странный диалог на камеру.

Соответствующее видео министр опубликовал на своей странице в Facebook.

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Как Малюська потроллил людей в СИЗО?

Сначала в ролике Малюська появился в СИЗО и начал изображать, что якобы звонит сыну и говорит, что устроился работать моряком, и уехал в дальнее плаванье.

Затем министр продемонстрировал якобы разговор с мамой, которой рассказывает, что находится на море и с ним все в порядке.

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Что означает ролик министра?

Таким образом Малюська решил объявить новость, что теперь в Киеве из Лукьяновского СИЗО заключенным можно официально звонить и пользоваться интернетом. Такие функции в скором времени появятся во всех украинских изоляторах.

Услуга платная, а все разговоры будут записываться

Как рассказал Малюська, для клиентов запустили новую услугу – платные телефонные разговоры и пользование интернетом (с ограничением контента).

  • 15 минут разговора – 10 гривен
  • Телефонные разговоры в месяц – 345 гривен
  • Интернет в месяц (планшет) – 575 гривен

Отмечается, что все разговоры заключенных автоматически записываются.

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Зачем ввели такие новшества?

Малюська рассказал, что этим нововведением:

  • предоставляют возможность заключенным общаться с родными (сверхважно для ресоциализации)
  • убирают коррупцию на "контрабандных" телефонах
  • пополняют средства спецфонда (ремонты)
  • обеспечивают соблюдение прав человека
  • уменьшают спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией

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