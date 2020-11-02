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В Минюсте рассказали, сколько тратят в месяц на пожизненно заключенных

2 ноября, 02:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Малюська считает, что заключенные могли бы частично содержать себя сами

В Украине пожизненное заключение сейчас отбывают более 1500 человек и на содержание каждого из них в месяц из бюджета уходит по меньшей мере 10 тыс. гривен.

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Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".

"У нас даже больше, чем полторы тысячи пожизненных в Украине. Содержание каждого из них – это не менее 10 тыс. гривен в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее. Финансирование идет и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет", – посетовал министр.

Малюська считает, что отбывающие пожизненное наказание обязательно должны заниматься трудовой деятельностью, чтобы хотя бы частично обеспечивать себя самим.

"Если кто-то считает, что они не должны работать, а должны смотреть в потолок и наслаждаться жизнью, а затем в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно", – подытожил Малюська.

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Напомним, Министерство юстиции в рамках оптимизации приняло решение о закрытии восьми колоний. Осужденных намерены перевести в другие учреждения исполнения наказаний, "как правило, с лучшими условиями содержания".

Мы также сообщали, что на судебном заседании в Одессе семеро заключенных вскрыли себе вены.

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