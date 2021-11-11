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Мама отправила на "работу"? В Одессе посреди ночи заметили 10-летнего мальчика со скрипкой (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 ноября, 15:37
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Отец ребенка по телефону сказал "Муниципальной Варте", что ребенок пошел с мамой в гости
В Одессе задержали маму 10-летнего уличного музыканта.
В Одессе задержали маму 10-летнего уличного музыканта. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью в Одессе обнаружили 10-летнего уличного музыканта, который играл на скрипке без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".

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Его нашли охранники "Муниципальной Варты".

"Во время дежурства на Приморском бульваре муниципалы увидели мальчика-скрипача примерно 10 лет. Он ночью, один, без сопровождения взрослых, играл на скрипке на углу Приморского бульвара и переулку Чайковского", – говорится в сообщении.

Почему без родителей

Мальчика спросили, где его родители? Он со своего мобильного телефона набрал отца, который сообщил охранникам, что мальчик с мамой ушел в гости и сейчас его мама заберет. Вскоре на место события пришла мать и устроила скандал.

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В результате на нее составили админпротокол.

В Одесской области эксплуатировали детей на заправке

В Белгород-Днестровском районе полиция начала расследование по факту эксплуатации детского труда на автозаправочной станции.

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Полиция нашла пункт продажи сжиженного газа с нарушением правил безопасности – на заправке в селе Староказачье продавали топливо в бытовые баллоны без соблюдения правил и необходимых разрешений.

"При осмотре обнаружили и изъяли почти четыре тонны сжиженного газа. Также установлено, что оператором на заправке работала 15-летняя девочка, выполняя работы с повышенной опасностью", – говорится в сообщении.

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