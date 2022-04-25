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Мама пехотинца, пославшего корабль: "Мне предложили составить список, что послать следующим"

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25 апреля, 18:04
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Женщина рассказала, как отреагировала на затопление российского крейсера
Роман Грибов, пославший российский крейсер, хочет вернуться к службе
Роман Грибов, пославший российский крейсер, хочет вернуться к службе / Фото: Коллаж: Сегодня

Морской пехотинец Роман Грибов, пославший по известному адресу русский военный корабль, после освобождения из плена вновь готовится заступить на службу. Об этом "Сегодня" рассказала его мама Татьяна.

"Роман снова готовится к службе, к бою. У него уже есть хороший бронежилет, обмундирование. Несмотря на то, что мы никогда никому смерти не желали, мы благословим его на то, чтобы не один десяток орков уложил за тот ад, который пришлось пройти", — говорит Татьяна.

По ее словам, у нее, как и многих украинцев, тоже есть эксклюзивная марка с конвертом.

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"Надеюсь, что деньги, которое государство получило от продажи марки, будут направлены на помощь армии. У меня тоже есть такая марка и конверт, храню такой эксклюзив, — рассказала нам Татьяна. – Вы знаете, мне звонили европейцы, англичане. Так вот, они мне сказали, что, мол, нужно создать список из российских объектов, которые бы Роман послал по известному адресу (смеется – Авт.). Люди верят, что его слова вновь помогут достичь нового военного успеха".

Татьяна рассказала о своих эмоциях после того, как корабль утонул.

"Я знаю, что в тот момент, когда Роман произнес эти слова, ставшие известными на весь мир, было очень сложно, бомбили. Мой сын – не размазанная по тарелке манная каша. В эти слова он вложил силу и ненависть к паскудным москалям. Когда же спустя время я узнала, что крейсер затонул, то аж закричала от радости: "Есть Господь на земле". Каждая слеза, каждая капля крови, пролитая нашими людьми отольется им. Мой сын послал крейсер "Москва" и он, корабль, утонул, я считаю, в материнских слезах всех тех пленных, которые были на острове Змеиный", — сказала она.

Захват Змеиного

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный. После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". После этого их взяли в плен. Роман Грибов и другие пограничники вернулись на родину после обмена пленными между РФ и Украиной.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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