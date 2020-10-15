Подозреваемые по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер и Алексей Левин останутся в СИЗО. Апелляционный суд отказал им в изменении меры пресечения.

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Об этом из суда сообщает журналист "Сегодня".

Как известно, в ночь на 20 августа Днепровский суд Киева определил меру пресечения Мангеру и Левину в виде содержания под стражей. Отметим, что срок меры пресечения истекает уже 18 октября и сегодня в 15:00 Днепровский суд должен снова собраться, чтобы рассмотреть новую меру пресечения подозреваемым.

В тренде Мангер и Левин останутся в СИЗО

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября она скончалась.

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9 октября ключевой свидетель в деле о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, Игорь Павловский рассказал, что слышал, как пособник главного подозреваемого – председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера – Алексей Левин говорил о необходимости "проучить" Гандзюк.

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